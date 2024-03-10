İstanbul, 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehri oldu

İstanbul, 2023 yılında "Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri" listesinde 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı.
Piyasa araştırma şirketi Euromonitor International, 2023 yılında en çok ziyaret edilen şehirleri yayınladı. 2023 yılında "Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri" listesinde ilk sırada İstanbul yer aldı. Geçtiğimiz yıl 20 milyon 200 bin ziyaretçinin tercihiyle ilk sırada yer alan İstanbul'u 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip etti. Listenin dördüncü sırasında ise 15 milyon 700 bin ziyaretçi ile Antalya yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris en çok ziyaret edilen beşinci kent olurken, korona virüs salgını öncesi düzenli olarak dünyanın en çok ziyaret edilen şehir olarak sıralamalarda üst sıralarda yer yer alan Hong Kong bu kez 6. sırada kendine yer buldu.
Hayran bırakan şehir: İstanbul
En çok ziyaret edilen şehirler sıralamasında birinci olan İstanbul için 2024 yılında da ziyaretçi sayısının artması bekleniyor. İstanbul'un ilk sıraya yükselmesinin en önemli nedenlerini araştıran "Time Out" dergisi Türkiye'nin ABD ve Kanada'dan gelen gezginler için vize şartlarını gevşetmesi, göz kamaştırıcı manzaraları, kültür zenginliği, alışveriş fırsatları, tarihi zenginliği ve Asya ile Avrupa kültürünün harmanlanmasıyla birleştiğinde, şehrin giderek daha popüler hale gelmesinin bir neden olduğunu yazdı.
Araştırmada en çok ziyaret edilen ikinci şehir olan Londra'nın 18,8 milyon ziyaretçiyle bir kez daha salgın öncesi seviyesine ulaştığı, AB'den ayrılmasına rağmen İngiltere'nin başkentinin dünyanın en popüler seyahat destinasyonlarından biri olmaya devam ettiği belirtildi.
Dünyanın yeni gözdelerinden biri Dubai
Dünyanın en çok ziyaret edilen üçüncü kenti olan Dubai'nin ise Burj Khalifa gibi etkileyici gökdelenleri, yaz sıcakları ve hayat tarzıyla öne çıktığı, geleneksel Arap kültürü ile modern kültürü birleştirdiği ifade edilerek son yıllarda daha popüler hale geldiği kaydedildi.
En çok ziyaret edilen 10 şehir ise şu şekilde:
İstanbul (Türkiye), Londra (İngiltere), Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Antalya (Türkiye), Paris (Fransa), Hong Kong (Çin), Bangkok (Tayland), New York City (ABD), Cancun (Meksika), Mekke (Suudi Arabistan) - LONDRA
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