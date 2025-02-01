İstanbul'a Yoğun Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'a Yoğun Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı

İstanbul\'a Yoğun Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklendiğini ve sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini açıkladı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği bildirildi. Ayrıca buzlanma ve don riski konusunda vatandaşlar uyarıldı.

01.02.2025 14:16  Güncelleme: 14:18
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Çarşamba ve Perşembe günü yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) tarafından İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar ılıman hava şartları devam edecek. Kent genelinde 3 Şubat Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı beklendiği kent genelinde Çarşamba günü 1-5 santim aralığında, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü kar yağışı yoğunlaşabilir

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre: 5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0C'ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir. 6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşabilir. 7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.

Vatandaşlara uyarı: Buzlanma ve don tehlikesi

AKOM, Pazartesi itibarıyla İstanbul'da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat'tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'a Yoğun Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı - Son Dakika

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