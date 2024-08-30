İstanbul Arnavutköy'de Kanalizasyon Tıkanması Sonucu Evini Lağım Suyu Bastıran Yaşlı Çift Mağdur Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul Arnavutköy'de Kanalizasyon Tıkanması Sonucu Evini Lağım Suyu Bastıran Yaşlı Çift Mağdur Oldu

İstanbul Arnavutköy\'de Kanalizasyon Tıkanması Sonucu Evini Lağım Suyu Bastıran Yaşlı Çift Mağdur Oldu

İstanbul Arnavutköy'de sokakta bulunan kanalizasyon hattının taşması sonucunda yaşlı bir çiftin evini lağım suyu bastı. Yaşlı kadın, İSKİ'yi aramasına rağmen yardım alamadığını belirterek mağduriyetini dile getirdi.

30.08.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de sokakta bulunan kanalizasyon hattının taşması sonucunda yaşlı bir çiftin evini lağım suyu bastı. Pis suyu komşularının ve akrabalarının yardımıyla evinden tahliye etmeye çalışan yaşlı kadın, "Kanalizasyon tıkanınca bütün mahallenin pisliği benim evimden çıktı. Öğlen saat 12.00'dan beri burada uğraşıyorum. İSKİ'yi arıyorum bana 'sırada' olduğumu söylüyorlar" dedi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen kanalizasyon hattı dolarak tıkandı. Dolan kanalizasyon taşınca, sokakta bulunan bir evi lağım suyu bastı. Yeni tanışmak üzere oldukları eve tadilat yaptıran çiftin evine lağım suyu doldu. Yaşlı çift olay karşısında şoke olurken, İSKİ ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler sokaktaki kanalizasyon tıkanıklığını giderdi. Ekipler, evdeki lağım suyunun tahliye edilmesine müdahale etmeyince yaşlı çift mağdur oldu. Komşularının ve akrabalarının yardımıyla evdeki pis suyu boşaltmaya çalışan kadın yetkililerden yardım istedi.

"İSKİ'yi çağırıyoruz gelmiyor"

Evini lağım suyu basan Halime Bingöl, "Ben gelinlerimde kahvaltıdaydım eve geldiğimde baktım ki pis su basmış evi. Ben gelinlerimi çağırdım çek pas yardımıyla çekmeye başladık ama ne yapsak su baskını durmuyordu. İSKİ'yi çağırıyoruz gelmiyor. Uzun süre su basmaya devam etti. Allah rızası İçin gelin evime bakın dedi. Evimdeki her şeyi yeni yapmıştım. Eşimle birlikte burada yaşayacaktık. Sigortam yok. Bu haldeyken, burada durulmaz. Bugün yağmur falan yağmadı. Kanalizasyon tıkanınca bütün mahallenin pisliği benim evimden çıktı. Öğlen saat 12.00'dan beri burada uğraşıyorum. İSKİ'yi arıyorum bana sırada diyor. Ben burayı komple yeni yaptırmıştım bana yazık ve günah değil mi, bu benim hatam değil ki" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, İSKİ, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Arnavutköy'de Kanalizasyon Tıkanması Sonucu Evini Lağım Suyu Bastıran Yaşlı Çift Mağdur Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:21:05. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de Kanalizasyon Tıkanması Sonucu Evini Lağım Suyu Bastıran Yaşlı Çift Mağdur Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement