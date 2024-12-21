İstanbul Avcılar'da 2.5 Büyüklüğünde Deprem

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İstanbul Avcılar'da meydana gelen 2.5 büyüklüğündeki depremde eşinin cep telefonuna uyarı bildirimi gelen vatandaş, "Depremi hissetmeden önce aşağıya indik. Gece eve gireceğiz. Temkinli olacağız. Arabanın anahtarı evin anahtarı yanımızda olacak" dedi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.31'de merkez üssü Avcılar olan 2.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Depremden önce eşinin cep telefonuna uyarı bildirimi gelen vatandaş yaşadıklarına ilişkin, "Benim eşimde deprem uygulaması var. Telefonu çalmaya başladı. İndik aşağıya. Çocuklarımıza telefon açtık. Depremi hissetmeden önce aşağıya indik. Gece eve gireceğiz. Temkinli olacağız. Arabanın anahtarı evin anahtarı yanımızda olacak. İlk etapta dışarıya çıkacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL