İstanbul Bahar Sıcaklığına Kavuştu - Son Dakika
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İstanbul Bahar Sıcaklığına Kavuştu

İstanbul Bahar Sıcaklığına Kavuştu

Taksim'deki sıcak hava, vatandaşları bunalttı. Esnaf tedbir alarak şemsiye kullanmaya başladı.

05.05.2025 15:23
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İstanbul'da soğuklar yerini bahar havasına bırakırken, öğle saatlerinde artan hava sıcaklığı Taksim'deki vatandaşları bunalttı.

Geçtiğimiz haftaya kadar soğuk havanın hakim olduğu mega kent İstanbul'a bahar geldi. Sıcaklığın zaman zaman artması vatandaşları bunalttı. Taksim'de gezen yerli ve yabancı turistlerle esnaf sıcaktan korunmak için farklı çözüm yolları buldu. Bir esnaf kafasına ufak beyaz şemsiyeyle sıcaktan korunmaya çalıştı. Sıcak havanın yüzünü gösterdiği söyleyen esnaf, "Hava ısındı. Biz tedbirimizi aldık. Şemsiyemizi kafamıza taktık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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