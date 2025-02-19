İstanbul Boğazı Yeniden Açıldı

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İstanbul Boğazı'ndaki kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine boğaz çift yönlü olarak açıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki kısıtlı görüş ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL