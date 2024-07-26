İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başladı

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İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Taksim Meydan'ında yürüyüş ve ardından anıta çelenk bırakılmasıyla başladı.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Taksim Meydanında yürüyüş ile başladı. Yürüyüşün ardından anıta çelenk bırakma ve son olarak gösteri yapıldı. Festival, 75 ülkeden bin 200 kültür ve sanat elçisini bir araya getirerek, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar Taksim'de renkli anlara sahne oldu. Festival, 24 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Bu süre zarfında, çeşitli kültürel etkinlikler, sergiler, atölye çalışmaları ve sahne performansları ile sanatseverleri buluşturacak. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, daha önce 9 kez üst üste dünyanın en iyi festivali seçilmişti ve bu yıl da en iyi olma hedefiyle yola çıktı.

Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, sokakları renklendirirken, çelenk bırakma ve gösteriler izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikler boyunca, kültürel ve sanatsal paylaşımlar sayesinde katılımcılar arasındaki bağlar güçlenecek ve farklı kültürler arasında köprüler kurulacak. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin programı ve renkli atmosferiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

"150 ülke başvurdu, 75 ülkeyi seçti jüri ekibimiz. 75 ülke 75 bayrak ile Atatürk Anıtını çevresinde dizilmiş durumda"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "Taksim Meydanında Uluslararası 25'inci İstanbul Kültür Sanat Festivalini başladığını İstanbul halkımızı duyurarak, İstanbullu halkını davet etmek için geldik. 150 ülke başvurdu. 75 ülkeyi seçti jüri ekibimiz. 75 ülke 75 bayrak ile Atatürk Anıtını çevresinde dizilmiş durumda. 4 ayaktan oluşan festival, kültürlerin kaynaşması anlamına geliyor. Dünya heykel sempozyumu, Fotoğraf yarışması, halk dansları ödüllü yarışması ve dünya el sanatları workshop çalışması çalıştayı. Büyükçekmece kervansarayda, Mimarsinan Köprüsü üzerinde, Atatürk Kültür Merkezinde ve diğer mekanlar da müthiş zenginlik var. Türkiye ve İstanbulumuzun UNESCO'daki en büyük festivalinden bahsediyorum. Türkiye'de 25 yıldan beri covid rağmen, covid'te bile yüzde 20'si fiziki yüzde 80 online yapılan dünyada ilk ve tek festivaldir" dedi. - İSTANBUL