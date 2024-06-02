İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ardahan Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ardahan Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu\'na Ardahan Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi

Ardahan Belediye Meclisi aldığı kararla, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na fahri hemşehrilik beratı verildi. CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek bu kararı açıkladı.

02.06.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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Ardahan Belediye Meclisi aldığı kararla, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na fahri hemşehrilik beratı verildi.

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Demir, ziyarette Ardahan Belediyesi'nin aldığı karar ile Başkan İmamoğlu'nun Ardahan Fahri Hemşehri olduğunu açıkladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ardahan Belediyemizin 18 Nisan 2024 tarih ve 42 nolu kararı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ardahan'ın Fahri Hemşehrisi olmuştur. Hemşehrilik beratını makamında kendilerine takdim ettim. Hayırlı olsun" - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ardahan Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ardahan Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi - Son Dakika
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