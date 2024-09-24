İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 15. Kent Lokantası Sancaktepe'de Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 15. Kent Lokantası Sancaktepe'de Açıldı

Sancaktepe Kent Lokantası, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı. Lokanta, özellikle metro güzergahında halkın ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. İmamoğlu, her ilçede en az bir kent lokantası açmayı planladıklarını belirtti.

24.09.2024 17:16
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15. Kent Lokantası Sancaktepe'de açıldı

Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı

İSTANBUL - Sancaktepe Kent Lokantası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15. Kent Lokantası'nı Sancaktepe'de açtı. İnönü Mahallesi'ndeki Sarıgazi Metro İstasyonu çıkışında hizmet verecek Kent Lokantası'nın açılışı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgisi altında açılışını yapacağı Kent Lokantası'na zorlukla ulaşan İmamoğlu, çoğunluğu gençlerden oluşan işletmenin ilk müşterilerine servisi kendi elleriyle yaptı.

"Her ilçede en az bir kent lokantası hedefliyoruz"

Açılışla ilgili açıklamalarını tezgah arkasında ve tamamı kadınlardan oluşan çalışanların arasında yapan İmamoğlu, "Kent lokantamız, Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli metro hattımızın İnönü Mahallesi'ndeki durağında. Yeni yaptığımız bu metrolarda, özellikle metro üstü alanları kentin kullanımına en verimli şekilde sunabilmenin gayretini gösteriyoruz ve buralarda çok özel alanlar üretiyoruz. Mesela Bostancı sahilinde muazzam bir parkı bitirdik. Üstünde bir tane müzemiz var. Bazı yerlerde halkımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa; mesela burada kent lokantası, başka yerde kütüphane, bir başka yerde başka ihtiyaçları karşılayan alanlar üretiyoruz. Bu noktada yine bizim Kozyatağı'nda muazzam bir çalışmamız var. Bizim 15. kent lokantamız. Ama şu an kapasite artırımını arkadaşlarım hazırlıyorlar. İnşallah kapasite artırımını toparladığımızda, çok özel bir sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Ki bu, her ilçede en az bir tane kent lokantası anlamına geliyor" diye konuştu.

"Tam bir sefillik"

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yemek tezgahı arkasından yanıtladı. Hakkındaki davaya ilişkin konuşan İmamoğlu, "Son günlerde gelişen ve tartışılan, ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, bir siyasi yasak hem de yani 2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen haliyle, hani tam bir sefillik. Bana göre, daha ileriye gidiyorum, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Böyle bir ortamdayız. Elbette bu konu, siyasi bir konu. Doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla birlikte tartışılmasını, bir arada konuşulmasını uygun gördü. Şu anda ve bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan'daki ofiste, başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamladım. Teşekkür ettim. 'Kolay gelsin' dedim. Şu anda benim bildiğim bu kadar. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Elbette daha sonra bu konunun sonrasında oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama genel başkanımız paylaşacaktır, konuşacaktır. Biliyorsunuz; genel başkanımız da bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak için hareket etti. Bu konuda sizleri elbette bilgilendireceklerdir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 15. Kent Lokantası Sancaktepe'de Açıldı - Son Dakika

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