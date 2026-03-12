İstanbul\'da yaşayan Çermikliler iftar yemeğinde buluştu

İstanbul'da yaşayan Çermikliler, İstanbul Çermikliler Derneğinin iftar programında bir araya geldi.

Genç Osman Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, iş adamları, dernek üyeleri, basın mensupları, Çermik ve Çüngüşlüler katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Kaymakam Adem Karataş, bu tür sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin toplumun kaynaşması ve birleşmesine önemli bir katkısı olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlikte İstanbul Çermik Dernek Başkanı Sabrı Akay, iftar programına katılan herkese teşekkür edip bu tür programların gelenekselleştirilerek her yıl devam edeceğini dile getirdi. - DİYARBAKIR