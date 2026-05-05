İstanbul'da Ağaçta Yüzlerce Arı Kümelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Ağaçta Yüzlerce Arı Kümelendi

İstanbul\'da Ağaçta Yüzlerce Arı Kümelendi
05.05.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir ağaçta kümelenen arılar, mahalle sakinlerinde heyecan yarattı. Arıcılık uzmanı Muzaffer Kuş, korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde cadde üzerindeki bir ağaçta kümelenen yüzlerce arı ilginç görüntüler oluşturdu. Mahalle sakinleri şehrin ortasında ortaya çıkan bu doğa olayından memnuniyetini dile getirirken, arıcılıkla uğraşan Muzaffer Kuş, "İnsanlar korkuyor ama korkulacak bir şey yok, buraya yuva kurmaya gelmişler" dedi.

İstanbul'un göbeğinde alışılagelmişin dışında bir manzara yaşandı. İçerenköy Mahallesi Akça Sokak sakinleri, öğle saatlerinde bir ağaçta kümelenmiş dev bir arı kolonisiyle karşılaştı. Şehir içinde nadir görülen bu "oğul verme" olayı, mahalle sakinleri tarafından panik yerine büyük bir heyecanla karşılandı. Yüzlerce arının bir araya toplandığı o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

"İnsanlara bir zararı yok, gayet güzel ve hoş bir doğa görüntüsü"

Sokak üzerinde dükkan işleten Muammer Sönmez, "Bahar geldi hoş geldi, arılar bize bereket getirdi. Şehrin göbeğinde iş yerimizin önünde arılar oğul çıkarmaya geldi. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnsanlara bir zararı yok, gelip geçenler tabii tedirginlikle bakıyor ama bence gayet güzel ve hoş bir doğa görüntüsü. Şehrin içinde bunu gördüğümüz için mutluyuz" dedi.

"İnsanlar korkuyor ama korkulacak bir şey yok, oğul veren bir arıdan asla korkulmaz"

Arıcılıkla uğraşan mahalle sakini Muzaffer Kuş ise, "Çocukluğumdan beri arılarla ilgiliyim, dedem ve babam da arıcıydı. Arıları çok severim, çok da iyi anlarım, hiç korkmam. Balkonumda bile kovanım var. Şehir içerisinde arıcılık yapmak gerçekten çok zordur. İnsanlar korkuyor ama korkulacak bir şey yok, hele ki yeni çıkmış ve oğul veren bir arıdan asla korkulmaz. Arı çoğalması için oğul verir, kraliçe arıyı dışarıya verir ve kendisini yeniler. Buraya da bunun için gelmişler, bir kız nasıl gidip yuva kurarsa onlar da şu an bunu yapıyorlar. Ama gerçekten arının sırrı çözülememiştir, Cenab-ı Allah ona öyle bir yetenek vermiş ki hiç kimse sırrını çözemedi" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Ağaçta Yüzlerce Arı Kümelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:20:04. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ağaçta Yüzlerce Arı Kümelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.