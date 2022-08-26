Tramvayda pes dedirten olay: Yatarak yolculuk yaptı - Son Dakika
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Tramvayda pes dedirten olay: Yatarak yolculuk yaptı

26.08.2022 09:38
Tramvayda pes dedirten olay: Yatarak yolculuk yaptı

İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvayda bir şahıs ayakkabılarını çıkarıp koltuklara yatarak seyahat etti.

İstanbul'da Bağcılar- Kabataş seferini gerçekleştiren tramvayda bir şahıs ayakkabılarını çıkarıp koltuklara yatarak seyahat etti. O şahsın pes dedirten yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvayda meydana geldi. Bir şahıs bindiği tramvayda ev rahatlığını arayınca çareyi ayakkabılarını çıkarıp koltuklara uzanıp uyumakta buldu. Şahsın kimseye aldırmadan yatarak gerçekleştirdiği yolculuğu bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakkabılarını çıkarıp tramvay koltuklarına uzanarak uyuyan şahsın pes dedirten yolculuğu yer alıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Bağcılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tramvayda pes dedirten olay: Yatarak yolculuk yaptı - Son Dakika

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