İstanbul 'da Bağcılar- Kabataş seferini gerçekleştiren tramvayda bir şahıs ayakkabılarını çıkarıp koltuklara yatarak seyahat etti. O şahsın pes dedirten yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Bağcılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Tramvayda pes dedirten olay: Yatarak yolculuk yaptı - Son Dakika

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