Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da kurulacak barış masası için Rus heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona ererken, ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı yapılacak. Görüşmeye katılacak Rus heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı. - İSTANBUL
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