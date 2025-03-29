İstanbul\'da Bayram Öncesi Mezarlık Ziyareti

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu.

Ramazan Ayı'nın son gününde vatandaşlar mezarlıklara gitti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar dualar okudu. Büyükçekmece Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, dualar ederek sevdiklerini andı.

"Her bayram öncesi ve bayramda da geliyoruz"

Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini ziyarete giden Hatice Yıldızlı, "Her bayram öncesi ve bayramda da geliyoruz. Yağmur sonrası kirlenmiş temizleyelim dedik. Hem de ziyaret edelim istedik" dedi.

"Her bayram ziyarete gelirim"

Babasının mezarını ziyarete gelen Dursun Mantarcı ise, "Her bayram ziyarete gelirim. Babamdı rahmetli. Bayram öncesi ziyarete geldik inşallah yarında uğrayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL