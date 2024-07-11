İstanbul\'da Belgrad Ormanı\'nda orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı

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İstanbul'daki Belgrat Ormanı'na gelen vatandaşlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, "Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi" kapsamında Belgrad Ormanı'ndaki vatandaşları orman yangınlarına karşı neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirdi. Uygulamaya, Köpek Eğitim Mezkezi (KEM) Polisleri, Atlı Polisleri, Çevik Kuvvet Polisleri ve TOMA ekipleri de katıldı.

Yapılan uygulamada vatandaşları bilgilendiren Toplum Destekli Polislik Şube Memuru, "En ufak ihmalde ciğerlerimiz yok olup gidebiliyor. Onun için vatandaşlarımızın alması gereken bir takım tedbirler var. Ateş yakacaksanız ateşi belirlenen kurallar çerçevesinde mangal içinde yakmalarını söylüyoruz. Ateşle işiniz bittikten sonra tamamen söndüğünden emin olup bir çöp poşetine koyup çöp konteynerlere atmalarını söylüyoruz. Toprağa kesinlikle boşaltmıyorsunuz. Eğer getirdiğiniz cam bardaklarda kırıklar falan oluşursa lütfen doğaya bırakmayalım. Bildiğiniz üzere bu camlar ışınların da etkisiyle bir mercek etkisi gösterir bu da yangının çıkmasına neden olur. Yere atılan sönmemiş izmaritler, çocukların eline verilen kibritler maalesef yangına sebep oluyor" diye konuştu.

"Bu tür uygulamalar bence çok faydalı"

Mangal yakarken dikkat ettiğini söyleyen Ahmet Bektaş, "Belgrad Ormanı'na sürekli geliyoruz. Mangal yakarken özellikle dikkat ediyoruz, mangalla işimiz bittikten sonra da onu suyla söndürüp hiçbir kor kalmamasına dikkat ediyoruz. Çöplerimizi de belirlenen yerlerdeki çöp konteynerlerine atıyoruz. Bu tür uygulamalar bence çok faydalı ve artması lazım çünkü bunları bilmeyen arkadaşlarımız var. Bu tür uygulamalarla bilmeyenlerin bilgilendirilmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"En küçük ihmalde ormanlarımız yani ciğerlerimiz yanıyor"

Yapılan uygulamayı olumlu bulduğunu söyleyen Feriha Bektaş, "Ben bu uygulamayı çok olumlu buldum. Ne kadar farkında olsak da farkındalığımızın daha yüksek olması lazım. En küçük ihmalde ormanlarımız yani ciğerlerimiz yanıyor. Biz gelecek nesillere bu ormanları taşıyacaksak, ülkemizin havası için suyu için bu ormanlar şartsa bizim hassasiyetimizi daha yukarı çıkartmamız lazım. Sosyal medyada olsun, televizyonda olsun, radyoda olsun, görsel olarak afişlerde olsun. Bence bu konuda daha çok dikkat çekmeliyiz. Ben kendi adıma söyleyeyim her seferinde yaktığımız ateşi çok iyi söndürürüz, suyumuzu çok iyi dökeriz. Çöplerimizi de asla bırakmayız, bırakan kişileri de hiç sevmem. Bu hassasiyeti herkesin gösterdiğine maalesef inanmıyoruz ki bu kadar orman yangınları çıkıyor. Bu uygulama bu sebeple çok iyi bir uygulama ve devam etmesinde yüksek fayda var" diye konuştu.

"Ekipler ufacık bir kıvılcım bile görseler hemen gelip uyarıyorlar"

Polisin mesire alanlarında halkı bilgilendirmesi hakkında emniyetin bu işi çok sıkı tuttuğunu söyleyen Fuat Çiçek ise, "Bu yapılan güzel bir çalışma. Şimdi İstanbul'da Türklerin haricinde çok fazla dışarıdan göç var. Bu göç eden insanların buraların kurallarını pek fazla bilmiyor. Onları da bilgilendirmek için ekiplerin canla başla görev alması lazım. Alıyorlar da, ben sürekli buraya geliyorum ve görüyorum. Ufacık bir kıvılcım bile görseler ekipler hemen gelip uyarıyorlar. Ben çalışmalarını kutluyorum. Emniyet bu işi gerçekten çok sıkı tutuyor. İnşallah buralar gelecek nesillere güzelce aktarılır. Ben 2 aylık bebekken dedem beni getirmiş buradaki masalara koymuş. Şimdi 36 yaşındayım hala buralara geliyorum. Çocuklarıma buraya gelirken anlatıyordum. Sizde 35 yaşına geldiğinizde anlatacaksınız dedim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL