İstanbul'da 15 Temmuz Korteji: 'Millet Başardı'

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde İstanbul'da yüzlerce bisikletçi ve motosikletçi milli irade ruhuyla Taksim'den şehitler köprüsüne ilerledi. Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, o gece bazı çevrelerin 'Bizim çocuklar başardı' demeyi planladığını belirterek, "Ancak sonunda gördüler ki bizim çocuklar değil, aziz milletimiz başardı; hainleri ezdi" dedi.

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen "15 Temmuz Destanı'nın 10. Yılı Anma Programı" dev bir korteje sahne oldu. Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde başlayan programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul protokolü, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda sporcu katıldı.

Saat 09.30'da Türk bayraklarıyla süslenen araçlarıyla Taksim'de bir araya gelen yaklaşık 500 bisikletçi ve 400'e yakın motosikletçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül tarafından uğurlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen dev kortej, Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde son buldu. Güzergah boyunca vatandaşlar da korna çalarak ve selam vererek sporculara sevgi gösterisinde bulundu.

"Bizim çocuklar değil, aziz milletimiz başardı"

Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, milletin iradesinin tankları ve silahları bozguna uğrattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan aziz milletimiz, tarihi bir destan yazdı. Yurt dışındaki gazeteler o gün 'Turks Crush the Tanks' yani 'Türkler tankları parçaladı' manşetlerini attı. Siyasi literatürde '40 yıl beslerler, 4 dakika kullanırlar' derler. Bu hain yapıyı da yıllarca beslediler ama başaramadılar. O gece bazı çevreler 'Bizim çocuklar başardı' demeyi planlıyordu. Ancak sonunda gördüler ki bizim çocuklar değil, aziz milletimiz başardı; hainleri ezdi."

Motosikletlilerin darbe gecesi yaralıların taşınmasında büyük fedakarlık gösterdiğini hatırlatan Turunç, "15 Temmuz Salı günü de yaklaşık 5 bin gencimizin, şehit ailelerimizin ve vatandaşlarımızın katılımıyla Levent'ten Taksim'e büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Amacımız bu şanlı destanı genç nesillere aktarmaktır" dedi.

"15 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir"

Korteje dernek üyeleriyle birlikte destek veren Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Burçin Özsayar ise hainlerin milli iradeye tosladığını vurgulayarak, "Osmanlı Motosiklet Derneği olarak 15 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir. Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın inşallah. Aziz milletimiz kendi iradesini ortaya koyarak vatanına, milletine ve devletine sahip çıkmıştır" şeklinde konuştu.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Anlamlı etkinlikte yerini alan Muhafazakar Motorcular Kulübü Başkanı Murat Sağır da her hayırlı çağrıya kulak verdiklerini belirterek, Bosna Hersek'teki Srebrenitsa Katliamı'na atıfta bulundu. Sağır, "Biliyorsunuz, 11 Temmuz Srebrenitsa'da kardeşlerimizin katledildiği gündü. Orada çok anlamlı bir slogan var; 'Unutmayacağız, unutturmayacağız' diyorlar. Biz de tam olarak bu ruhla, milli iradeye sahip çıkmak ve 15 Temmuz'u unutturmamak için bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde dualarla tamamlanan programda, şehit aileleri ve gazilerle hatıra fotoğrafları çekildi. - İSTANBUL