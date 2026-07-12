İstanbul'da 15 Temmuz Korteji: 'Millet Başardı' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 15 Temmuz Korteji: 'Millet Başardı'

12.07.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde İstanbul'da yüzlerce bisikletçi ve motosikletçi, Taksim'den Şehitler Köprüsü'ne milli irade ruhuyla ilerledi. Dernek Başkanı Turunç, 'Bizim çocuklar değil, aziz milletimiz başardı' dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde İstanbul'da yüzlerce bisikletçi ve motosikletçi milli irade ruhuyla Taksim'den şehitler köprüsüne ilerledi. Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, o gece bazı çevrelerin 'Bizim çocuklar başardı' demeyi planladığını belirterek, "Ancak sonunda gördüler ki bizim çocuklar değil, aziz milletimiz başardı; hainleri ezdi" dedi.

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen "15 Temmuz Destanı'nın 10. Yılı Anma Programı" dev bir korteje sahne oldu. Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde başlayan programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul protokolü, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda sporcu katıldı.

Saat 09.30'da Türk bayraklarıyla süslenen araçlarıyla Taksim'de bir araya gelen yaklaşık 500 bisikletçi ve 400'e yakın motosikletçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül tarafından uğurlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen dev kortej, Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde son buldu. Güzergah boyunca vatandaşlar da korna çalarak ve selam vererek sporculara sevgi gösterisinde bulundu.

"Bizim çocuklar değil, aziz milletimiz başardı"

Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, milletin iradesinin tankları ve silahları bozguna uğrattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan aziz milletimiz, tarihi bir destan yazdı. Yurt dışındaki gazeteler o gün 'Turks Crush the Tanks' yani 'Türkler tankları parçaladı' manşetlerini attı. Siyasi literatürde '40 yıl beslerler, 4 dakika kullanırlar' derler. Bu hain yapıyı da yıllarca beslediler ama başaramadılar. O gece bazı çevreler 'Bizim çocuklar başardı' demeyi planlıyordu. Ancak sonunda gördüler ki bizim çocuklar değil, aziz milletimiz başardı; hainleri ezdi."

Motosikletlilerin darbe gecesi yaralıların taşınmasında büyük fedakarlık gösterdiğini hatırlatan Turunç, "15 Temmuz Salı günü de yaklaşık 5 bin gencimizin, şehit ailelerimizin ve vatandaşlarımızın katılımıyla Levent'ten Taksim'e büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Amacımız bu şanlı destanı genç nesillere aktarmaktır" dedi.

"15 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir"

Korteje dernek üyeleriyle birlikte destek veren Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Burçin Özsayar ise hainlerin milli iradeye tosladığını vurgulayarak, "Osmanlı Motosiklet Derneği olarak 15 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir. Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın inşallah. Aziz milletimiz kendi iradesini ortaya koyarak vatanına, milletine ve devletine sahip çıkmıştır" şeklinde konuştu.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Anlamlı etkinlikte yerini alan Muhafazakar Motorcular Kulübü Başkanı Murat Sağır da her hayırlı çağrıya kulak verdiklerini belirterek, Bosna Hersek'teki Srebrenitsa Katliamı'na atıfta bulundu. Sağır, "Biliyorsunuz, 11 Temmuz Srebrenitsa'da kardeşlerimizin katledildiği gündü. Orada çok anlamlı bir slogan var; 'Unutmayacağız, unutturmayacağız' diyorlar. Biz de tam olarak bu ruhla, milli iradeye sahip çıkmak ve 15 Temmuz'u unutturmamak için bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde dualarla tamamlanan programda, şehit aileleri ve gazilerle hatıra fotoğrafları çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15 Temmuz, İstanbul, Taksim, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da 15 Temmuz Korteji: 'Millet Başardı' - Son Dakika

İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

15:43
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
15:20
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
14:54
Milli parkta dehşet Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
14:30
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
14:10
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 15:58:28. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 15 Temmuz Korteji: 'Millet Başardı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.