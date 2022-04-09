İstanbul'da cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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İstanbul'da cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

09.04.2022 00:57
İstanbul'da cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı.

İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.30'dan önce trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti.

İstanbul'da haftanın son iş gününde iftar için hazırlık yapan vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü. Anadolu yakasında D-100 karayolunda çift yönlü trafik oluşurken, yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, yoğunluk ise yüzde 62 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Trafik Yoğunluk Haritası, İstanbul, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika


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