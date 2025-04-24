İstanbul'da Deprem Sonrası İki Bina Mühürlendi - Son Dakika
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İstanbul'da Deprem Sonrası İki Bina Mühürlendi

İstanbul\'da Deprem Sonrası İki Bina Mühürlendi

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Avcılar'da hasara yol açtı. İki bina, çatlaklar nedeniyle geçici olarak mühürlendi. Yetkililer, gerekli incelemeleri yaparak bölgede güvenlik önlemlerini alıyor.

24.04.2025 16:49  Güncelleme: 16:58
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İstanbul'da dün yaşanan 6.2'lik depremden sonra Avcılar'da hasar alan 4 ve 5 katlı 2 bina mühürlendi.

İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.50 sıralarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen artçı depremler sonrasında Avcılar Ambarlı ve merkezdeki 2 bina hasar aldı. İlçe merkezindeki 5 katlı binanın duvarlarında ve sıvalarında çatlama ve patlamalar yaşandı. Binanın geçici olarak mühürlendiği öğrenildi. Ambarlı Mahallesi'ndeki bir binada ise kolonlarda çatlama olduğu gerekçesiyle vatandaşların tahliye edilip binanın mühürlendiği görüldü.

Geçici olarak mühürlenen binanın yöneticisi Tuncay Uğurtekin, "Sabah saatlerinde Avcılar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ekipleri inceleme yaptı. Kolonlara baktılar. Binanın taşıyıcı yüklerinde sıkıntı yok duvarlarda sıva patlağı meydana geldi. Onunla da ilgili gerekli raporlar tutuldu. Yönetim olarak bize bilgi verildi. Biz de çevre güvenliği alarak patlayan sıvaları temizliyoruz. Şu anda bina mühürlü. Ama gerekli tedbirleri alıp belediyeye müracaat yapacağız. Zaten binada kentsel dönüşüm kararı aldık. Binadan karot alınacak" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Deprem Sonrası İki Bina Mühürlendi - Son Dakika

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