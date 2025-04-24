İstanbul'da Deprem Sonrası Kartal Belediyesi Teyakkuza Geçti - Son Dakika
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İstanbul'da Deprem Sonrası Kartal Belediyesi Teyakkuza Geçti

İstanbul\'da Deprem Sonrası Kartal Belediyesi Teyakkuza Geçti

Silivri merkezli 6.2'lik depremin ardından Kartal Belediyesi, tüm müdürlüklerle birlikte sahaya inerek vatandaşların taleplerine yanıt verdi. Başkan Gökhan Yüksel, afet koordinasyon merkeziyle durumu takip ettiklerini belirtti, ayrıca vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikram edildi.

24.04.2025 10:37  Güncelleme: 10:42
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İstanbul'da gerçekleşen Silivri merkezli 6.2'lik depremin ardından Kartal Belediyesi teyakkuza geçti. İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremle birlikte tüm müdürlükler sahaya inerek, vatandaşların talep ve şikayetlerine cevap verildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ile bir araya geldi ve ilçe genelindeki ekiplerden genel durum hakkında bilgi aldı.

Kartal Meydanı'nda, çocuklar ve aileleri ile beraber 23 Nisan bayramını kutlayan Başkan Gökhan Yüksel, depremin hemen ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne hareket etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel koordinasyon merkezinde depremle ilgili son gelişmeleri yakından takip etti. Afet İşleri Müdürlüğü ve Komşu İletişim Merkezi üzerinden, vatandaşların istek ve şikayetlerine hızlıca cevap verildi. Başkan Gökhan Yüksel, ardından ekipler ile beraber risk oluşturan alanları ziyaret ederek, bilgi aldı. Öte yandan, yetkililer tarafından depremin Kartal'da herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi.

Vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramı

Yetkililerin uyarıları nedeniyle bir süre park alanlarına inen vatandaşlara Kartal Belediyesi sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Kartal Belediyesi'ne ait kültür merkezleri ve Gezegen Kafelerde sabaha kadar açık kalarak vatandaşları ağırladı, ücretsiz olarak sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Başkan Gökhan Yüksel'den 'Geçmiş olsun' mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaşanan depremin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul genelinde hissedilen deprem sonrası tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çok şükür Kartal'da herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Afet Koordinasyon Merkezimizde kriz sürecini anbean takip ediyor, komşularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Deprem Sonrası Kartal Belediyesi Teyakkuza Geçti - Son Dakika

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