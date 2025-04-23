İstanbul\'da Deprem Sonrası Parklara Yoğun İlgi

Bahçelievler'de depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti. Parkta adeta adım atacak yer kalmazken, oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Evlerine girmekten çekin birçok vatandaş açık alanlara akın etti. Bahçelievler Belediyesi Kuleli parkı vatandaşlarla dolup taştı. Piknik malzemeleri ve sandalyelerini parklara kuran vatandaşlar, trafik yoğunluğuna neden oldu. Vatandaşlar nedeniyle parkta adeta adım atacak yer kalmadı. Parkta oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi. - İSTANBUL