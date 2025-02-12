İstanbul'da Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da dondurucu soğukların ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini açıkladı. Kuzey bölgelerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görülürken, Anadolu Yakası'nda kar yağışının artması bekleniyor.

12.02.2025 11:48
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da dondurucu soğukların ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini duyurdu. Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görülürken, öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkisini artırması beklendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da dondurucu soğukların ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini duyurdu. AKOM'un değerlendirmelerine göre, dün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan karla karışık yağmur ve kar yağışı, gece boyunca molalarla devam etti. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde 1 derece ve altına gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte, kuzey ilçelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri sürüyor. Kuzey bölgelerde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava, hafta sonuna kadar devam edecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul'da Şubat ayı başından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar devam edecek. Özellikle Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte, hava şartlarının mevsim normallerine yaklaşması öngörülüyor. Yetkililer, hava şartları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve don olaylarına karşı tedbirli davranılması gerektiğini vurguladı. AKOM ve BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) verileri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak, buzlanma ve ulaşım aksaklıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika

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