İstanbul\'da Fast Food Zincirlerinde Kızartma Yağı Denetimi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Fast food zincirlerinde ve toplu tüketim yerlerindeki yağlar ile ilgili bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu yaptığımız denetimlerde biz kızartma yağlarının özellikle belli aralıklarla değiştirilmesi gerek. Eğer değiştirilmezse oksidasyona uğrar. Bu noktada bizim eşik değerimiz 25 polar madde oranında ve sıcaklıkta da 180 derece oranında. Teyit ettikten sonra işletme hakkında 5996 sayılı Kanun'un hükmüne göre 29 bin 500 lira idari para cezası kesiliyor" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Bağcılar'da fast-food, lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinde kızartma yağı denetimi gerçekleştirdi. Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 12 bin 868 resmi kontrol yapıldı. Yapılan resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen 463 işletmeye yasal işlem uygulanırken, 2 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Toplam 3 adet kızartma yağı numunesi de alınarak incelemeye gönderildi. Karaca, laboratuvar sonuçlarına göre 25 polar madde oranında olmayan işletmelere 29 bin 500 lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

"29 bin 500 lira idari para cezası kesiliyor"

Denetim sonrasında açıklamada bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Çiftlikten çatala kadar birincil üretimden tüketiciye kadar bütün süreçlerin kontrol ve denetimi Bakanlığın bünyesinde. İstanbul'da 39 ilçemizde 728 denetçimizle yapıyoruz. 2023 yılında da yaklaşık olarak 28 bin denetim yaptık. Bu 10 gün içerisinde Sayın Bakanımızın talimatlarıyla fast food zincirlerinde ve toplu tüketim yerlerindeki yağlar ile ilgili bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu yaptığımız denetimlerde biz kızartma yağlarının özellikle belli aralıklarla değiştirilmesi gerek. Eğer değiştirilmezse oksidasyona uğrar. Yapısı bozulur. Ortaya çıkacak kimyasallarda insan sağlığına çok ciddi zararlar veriyor. Bu noktada bizim eşik değerimiz 25 polar madde oranında ve sıcaklıkta da 180 derece oranında. Herhangi bir işletmede bunun üzerinde bir değer bulduğumuzda ön tespit cihazımız ile bakılıyor. Numune alıp laboratuvara gönderiyoruz. Teyit ettikten sonra işletme hakkında 5996 sayılı Kanun'un hükmüne göre 29 bin 500 lira idari para cezası kesiliyor. Geçen yıl 68 tane numune aldık. Yaptığımız 68 numunenin 22'sinde olumsuz sonuçlar çıktı. Numune sayımızın az olmasının sebebi ön tespitimizin olması. Eğer ön tespitte 25'in altında bir eşik değer var ise numune almamıza gerek yok. Biz vatandaşımıza şunu söylüyoruz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Biz denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasına göre yapıyoruz fakat vatandaşlar gittikleri tüketim yerlerinde, alışveriş yaptıkları yerlerde nerede olursa özetle gıda okur yazarlığına dikkat etmeleri gerekiyor. Etiketlere bakmaları lazım, son kullanma tarihlerine, tavsiye edilen son tüketim tarihlerine, Bakanlığımızın izni ile mi üretilmiş bunlara mutlaka bakmaları lazım. Kızartma yağlarını çok sık kullanmamaları. Kullandıktan sonra da lavaboya direkt olarak dökmemeleri lazım. Bu aynı zamanda bir çevre sorunudur, çevre kirliliğine sebep olur. Lavaboya döktüğümüz yağlar direkt olarak denizlerimize ulaşabiliyor, bu da hem denizlerimizde hem karada kirliliğe sebep oluyor. Yağ çok zor arıtılan bir madde, o yüzden atık yağ toplayan merkezlere götürmeleri gerek. Bu bize geri dönüşüm olarak da fayda sağlıyor. Sabun sanayisinde, kozmetikte, yakıtta ve saha birçok alanda kullanılıyor. Bu noktada vatandaşlarımız hassasiyet gösterirlerse çok seviniriz. Denetimlerimiz 10 gün boyunca yoğunlaştırılmış olarak devam edecek fakat 365 gün esasına göre denetimlerimiz sürüyor. Zaten biz belli aralıklarla yoğunlaştırılmış denetim yapıyoruz. Ramazan Bayramı'nda, tatlıcılarda yılbaşında alkol tüketimi ve kuruyemişçilerde, Kurban Bayramı'nda ise kasaplarda denetimler yapıyoruz. Birçok işletmemizin yaptığımız denetimler sonrasında kendilerinin de polar madde alarak değiştirdiklerini de görüyoruz, bu da bizi sevindiriyor" dedi. - İSTANBUL