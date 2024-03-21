Farklı ülkelerden siyasetçiler, iş ve akademi dünyasının temsilcileri İstanbul'da düzenlenen Filistin için küresel zirve ve Avrupa Küresel Forumu'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen forumda Gazze'deki katliama dikkat çekildi.
Politik ve ekonomik süreçlerde Müslümanların etkili olduğu coğrafyaların gündemini değerlendirmek ve gelecek dönemde yenilikçi stratejiler belirlemek adına İstanbul'da Avrupa Müslüman Forumu düzenlendi. Bu yıl 20 ülkeden alanında çok sayıda uzman isim Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Forumda İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama dikkat çekildi. Mevcut gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin beklentilerin de ele alındığı zirvede, Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vahed Niyazov Yunan Müslüman Derneği Başkanı Anna Stamou, ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu'ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Doğan Bekin ve birçok isim konuşmacı olarak yer aldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Filistin için küresel zirve düzenlendi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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