İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı

İBB, İstanbul ve Marmara'da saat 18.00'den itibaren kuvvetli yağış ve fırtına bekliyor.

10.12.2024 16:09
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde saat 18.00'den itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini kaydedildi. Sıcaklıkların 7-9 derece düşmesinin ve yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

AKOM'dan fırtına ve kuvvetli sağanak yağmura karşı bir uyarı daha geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Buna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden (18.00) itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına (50-61 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gök gürültülü sağanak yağmur ve yerel kuvvetli sağanak (20-50 kg/m2) şeklinde etkili olması ve halihazırda 16-19 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba (yarın) sabah saatlerine kadar (09.00) devam etmesi bekleniyor. Hava şartlarından kaynaklı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önem arz ediyor" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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