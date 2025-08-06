İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM), bugün itibarıyla yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda İstanbul genelinde kuvvetli sağanak, fırtınaya karşı uyarıda bulunuldu.

Raporda; İstanbul'da sabah saatlerinde 25 derece seviyelerinde seyreden sıcaklığın, öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Öğleden sonra etkili olması beklenen kuzeyli (Poyraz) yönlü rüzgarların, saatte 75 kilometreye varan fırtına şeklinde eseceği, özellikle saat 18.00'den sonra fırtına ile birlikte il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların da görülmesinin beklendiği kaydedildi.

Hafta boyunca İstanbul'da sıcaklıkların 29-32 derece aralığında değişeceği, cuma öğle saatlerine kadar gök gürültülü, şimşekli yerel sağanak yağışların etkili olacağı ifade edildi. Kararsız hava şartlarının cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedeceği, önümüzdeki hafta boyunca yeniden güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı

AKOM'dan yapılan açıklamada saat 20.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve cuma gününe kadar görülecek yerel yağışların neden olabileceği ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksaklıklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada ayrıca mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, 10 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 1- 3 derece üzerinde yükseleceği belirtildi. - İSTANBUL