İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay büyüledi - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay büyüledi

İstanbul'un sembol yapılarından tarihi Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay, fotoğrafçılar ve görenleri kendine hayran bıraktı. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu, dolunayın eşsiz anlarını yakalamak için ayın hareketlerini inceleyen aplikasyonlar kullandı. Haliç Feshane Sahili'nden Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay, masalsı kareler oluşturdu ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.

22.07.2024 13:05
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İstanbul'un sembol yapılarından tarihi Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da dolunayı görüntülemek isteyen fotoğrafçılar dün gece şehrin belirli noktalarında saatlerce bekledi. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğu dolunay ile birlikte Galata Kulesinin eşsiz anlarını yakaladı. O anları görüntülemek için ayın hareketlerini inceleyen aplikasyonlar kullandı. Haliç Feshane Sahili'nden Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay masalsı kareler oluşturdu. O anları sosyal medyadan paylaşan Sopaoğlu'nın fotoğrafı büyük beğeni topladı. Galata Kulesinin hemen arkasından ilk önce bulutların arasından çıkan dolunay kulenin hemen arkasına geldiğinde kartpostallık kare ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülenen dolunay büyüledi - Son Dakika

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