Eyüpsultan'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da sağanak yağış etkili oldu

27.08.2022 13:25
Eyüpsultan'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da günlerdir aralıklı olarak sağanak yağış kentin farklı noktalarında etkili olan sağanak yağış Eyüpsultan'da kısa süreli etkili oldu.

İstanbul'da günlerdir aralıklı olarak sağanak yağış kentin farklı noktalarında etkili olan sağanak yağış Eyüpsultan'da kısa süreli etkili oldu.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağış gün içerisinde kentin bazı noktalarında etkili olmaya devam ediyor. Sağanak yağış öğle saatlerinde Eyüpsultan'da aralıklarla etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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