İstanbul\'da Kar Nedeniyle Yoğun Toplu Taşıma

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İstanbul'da kar nedeniyle toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Yenibosna metrobüs durağındaki insan seli kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitmesinin ardından evlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımaya yönelirken, Yenibosna metrobüs durağındaki insan seli kameralara yansıdı. - İSTANBUL