İstanbul'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili

İstanbul\'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi, vatandaşlar araçlarını temizlemekte zorlandı.

12.02.2025 08:48
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İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve gece boyu aralıklarla yağan kar nedeniyle sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizledi. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahipleri, buzları kazımak için uzun uğraş verdi.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklama sonrasında kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Etkili olan soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçların üzerindeki biriken karları temizledi. Araçların camları buzla kaplanırken, işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını temizledi. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahiplerinin, buzları kazımak için uzun uğraş verdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili - Son Dakika

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