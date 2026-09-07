İstanbul'da kırtasiye denetimlerinde 885 ürün için fiyat uyuşmazlığı tespit edildi - Son Dakika
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İstanbul'da kırtasiye denetimlerinde 885 ürün için fiyat uyuşmazlığı tespit edildi

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İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 885 kırtasiyede yaptığı denetimlerde 251 üründe fiyat etiketi aykırılığı tespit etti. Bu kapsamda işletmelere 997 bin 223 TL idari para cezası uygulanırken, ürünlerin kansorejen madde içerip içermediği de inceleniyor.

İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kırtasiyelere yönelik denetimler artırıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "İstanbul'da 05 Ağustos'tan itibaren başlattığımız çalışmalarda 885 kırtasiye ürünü satan işletmeyi denetlendik. 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürünü hem fiyat etiketi açısından hem de ürün güvenliği açısından inceledik. Bu denetimler neticesinde yaklaşık 251 ürünün reyonla kasa arasındaki fiyatının uyuşmadığını gördük. Fiyat etiketindeki aykırılıklar sebebiyle ilgili işletmelere toplam 997 bin 223 TL idari para cezası uygulandı" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılına günler kala Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler arttırıldı. Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Şişli'de kırtasiyelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kırtasiye ürünlerinin etiket ve fiyat bilgileri, mevzuata uygunluğu ile tüketici sağlığı ve güvenliği açısından taşıması gereken şartlar kontrol edildi. Öte yandan kansorejen madde içerilebilecek ürünler, bakanlıktan gelen uzman ekipler tarafından incelemeye alındı. İncelenen ürünün kansorejen madde içerip, içermediği 3 gün içerisinde belli olacağı öğrenildi.

İlçedeki kırtasiyelere yönelik düzenlenen denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde her yıl olduğu gibi hem velilerimizin ve öğrencilerimizin ekonomik çıkarlarını korumak hem de evlatlarımızın sağlığını tehdit edebilecek güvensiz ürünlerin piyasada yer almasını engellemek amacıyla 81 ilimizde eş zamanlı yaygın ve yoğun fiyat etiketi ile ürün güvenliği denetimleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da 05 Ağustos'tan itibaren başlattığımız kırtasiye denetimleri İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı yürütülmüş; toplam 885 kırtasiye ürünü satan işletmeyi denetlendik. 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürünü hem fiyat etiketi açısından hem de ürün güvenliği açısından denetledik. Bu denetimler neticesinde yaklaşık 251 ürünün reyonla kasa arasındaki fiyatının uyuşmadığını gördük. Fiyat etiketindeki aykırılıklar sebebiyle ilgili işletmelere toplam 997 bin 223 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. 24 bin 378 ürünle ilgili fiyatlarını yüksek bulduk. Bunları da inceliyoruz. Sıkı denetimlerimiz neticesinde, 2025 yılında2 bin 174 olarak tespit ettiğimiz Fiyat Etiket Yönetmeliği aykırılığı, yürüttüğümüz istikrarlı mücadele sayesinde bu yıl yüzde 85'den fazla azalış göstererek 251'e düşmüştür. Ayrıca 2011 yılında kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı yüzde 50'nin üzerinde iken Bakanlığımız tarafından yürütülen etkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, alınan tedbirler ve sektör paydaşlarının mevzuata uyum konusunda gösterdiği hassasiyet neticesinde, kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranı önemli ölçüde azaltılmış ve kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranını yüzde 1'in altına düşürülmüştür. Bu düşüşler, sahada gerçekleştirdiğimiz denetimlerin ne kadar doğru ve sonuç odaklı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İşletmelerimizin mevzuata uyumunu kolaylaştırmak amacıyla 419 işletmede Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında bilgilendirme faaliyeti yürütülmüştür" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, İstanbul, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da kırtasiye denetimlerinde 885 ürün için fiyat uyuşmazlığı tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kırtasiye denetimlerinde 885 ürün için fiyat uyuşmazlığı tespit edildi - Son Dakika
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