İstanbul'da Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

Lodos nedeniyle İstanbul'da denizde büyük dalgalar oluştu, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

21.11.2024 14:16
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İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle denizde büyük dalgalar oluşurken, bazı vatandaşları ise yürümekte zorlandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı. Özellikle sahil kesimlerini etkileyen lodos sebebiyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, Boğaz'da gemilerin de ilerlemekte ve iskelelere yanaşmakta güçlük çektiği görüldü. Dalgaların sahillere vurduğu anlarda kimileri kaçarken, kimileri ise o anları fotoğrafladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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