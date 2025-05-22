İstanbul\'da Özel Halk Otobüslerinde Grev Sona Erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödeme yapmaması nedeniyle grev kararı alan Özel Halk Otobüs şoförleri bu sabah itibariyle kontak kapattı. Karar sonrası taraflar arasında yaşanan anlaşma sonrası İETT 4. Levent Otobüs garajında bulunan İETT Özel Halk Otobüsleri tekrar sefere çıkarken, anlaşma sonrası şoför esnafı arasında kısa süreli gergin anlar yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödeme yapmaması nedeniyle Özel Halk Otobüs şoförleri grev kararı alarak bu sabah itibariyle kontak kapattı. İstanbul'da görev yapan 3 bin 20 Özel Halk Otobüsünden bin 930'u bu sabah itibariyle sefere çıkmazken, bin 90 adet Özel Halk Otobüsü sefere çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada ödeme almadıkları için kontak kapatan Özel Halk Otobüsleriyle anlaşarak eylem sona erdi. Taraflar arasında anlaşma sonrası İETT 4. Levent Otobüs garajında bulunan İETT Özel Halk Otobüsleri tekrar sefere çıkarken, anlaşma sonrası şoför esnafı arasında kısa süreli gergin anlar yaşandı. - İSTANBUL