İstanbul'un kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde sis etkili olurken, o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul genelinde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sisin etrafı kapladığı anlar yer aldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Sabah Sisi - Son Dakika
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