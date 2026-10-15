İstanbul\'da sağanak hayatı felç etti, Haliç çamura bulanıp dronla görüntülendi

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Haliç çamura bulanıp dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti; sokakları su bastı ve dereler taştı. Yağışın ardından Haliç tamamen çamura bulandı, rengi kahverengiye döndü ve dron kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un incisi olarak bilinen Haliç, şiddetli yağışın ardından tamamen çamura bulandı. Rengi kahverengiye dönen Haliç havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sokakları su bastı, dereler taştı. Megakentin incisi olarak bilinen Haliç'in de rengi değişti. Şiddetli yağışın ardından Haliç tamamen çamura bulandı. Rengi değişen Haliç dron kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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