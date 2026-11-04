İstanbul\'da sağanak öncesi Boğaz\'ı saran kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak öncesi gökyüzünü yoğun kara bulutlar kapladı. Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı üzerinde toplanan bulutlar dronla görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da hava bir anda karardı. Kentin üzerine adeta karabasan gibi çöken yoğun kara bulutlar, gündüzü geceye çevirdi. Tarihi yarımada ve Boğaz hattı üzerinde etkisini artıran bu olağanüstü doğa olayı adeta kentin silüetini örttü.

Yaklaşan yağmurla birlikte kentin silüetini kaplayan devasa bulut kütleleri, havadan dron kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Şehrin farklı noktalarından da net bir şekilde görülen kara bulutların ardından sağanak yağış kısa sürede etkisini gösterdi.