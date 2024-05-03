İstanbul\'da Sağanak Yağış: Yollar Su Altında, Gökkuşağı Görenleri Hayran Bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Küçükçekmece'de yolların su altında kaldığı görülürken, Silivri'de ise yağışın ardından oluşan gökkuşağı görenleri mest etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde rögar taşması sonucu yolların su altında kaldığı görülürken, Silivri'de ise yağışın ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL
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