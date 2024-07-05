İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

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İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. E5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı.

Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi. - İSTANBUL