İstanbul\'da Seçim Sonuçları İstanbul Adalet Sarayı\'nda Takip Edilebilecek

Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Toroslar Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisleri Temel Atma’ ile ‘Tarımsal Destek Töreni’ne katıldı. Seçer, "Biz sosyal belediyecilik anlayışını tarihe yazdık. Hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin damgasıyla yazdık ve bunu devam ettireceğiz" dedi.