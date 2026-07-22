İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına etkili oldu. Bazı ilçelerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına etkisini gösterdi. Esenyurt, Arnavutköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece gibi ilçelerde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde ağaçlar, araçların üzerine devrildi, bazı ilçelerde ise çatılar uçtu. - İSTANBUL