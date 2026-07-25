İstanbul'da Şiddetli Yağış Başladı - Son Dakika
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İstanbul'da Şiddetli Yağış Başladı

İstanbul\'da Şiddetli Yağış Başladı
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İstanbul'da başlayan şiddetli yağış Beşiktaş'ta etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu.

İstanbul'da beklenen yağış Avrupa Yakası'nda etkisini göstermeye başladı. Beşiktaş ilçesinde de şiddetli sağanak yer yer etkili olurken bazı vatandaşların şemsiyelerle tedbir aldığı görüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış ile birlikte yollar kısa sürede su birikintileriyle doldu. Beşiktaş'ta etkili olan yağışta bazı vatandaşların uyarılara rağmen hazırlıksız yakalandığı görülürken bazı vatandaşların ise şemsiyelerle tedbir aldıkları görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Şiddetli Yağış Başladı - Son Dakika

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