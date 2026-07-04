İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Beşiktaş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Çırağan Caddesi adeta göle döndü.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Beşiktaş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Çırağan Caddesi adeta göle dönerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede trafik zaman zaman yavaşlarken, bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Şiddetli Yağış Beşiktaş'ı Vurdu - Son Dakika
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