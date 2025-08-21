İstanbul'da SMA Stantları Yasadışı - Son Dakika
İstanbul'da SMA Stantları Yasadışı

21.08.2025 17:58
İstanbul Valiliği, sesli anonsla yardım toplayan SMA stantlarını yasakladı ve denetimleri artıracak.

İstanbul Valiliği, toplu yerlerde, metro çıkışlarına konulan ve yüksek sesle anons yapılan SMA stantlarının yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, SMA hastası bebeklerin tedavi giderlerinin karşılanması için yardım amaçlı konulan yüksek sesli anons yapılan stantların yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi giderlerinin karşılanması amaçlı yardım toplama taleplerine, gereken incelemeler ve hukuki süreçler tamamlanmak suretiyle 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında valiliklerce izin verilmektedir. Valiliğimize gelen şikayet ve ihbarlar ile yapılan açık kaynak araştırmaları neticesinde, SMA/DMD hastalarına ilişkin olarak caddeler, meydanlar, metro girişleri ve benzeri yerlerde yardım toplama stantlarının açıldığı, bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiği ve kesintisiz olarak yüksek sesli/rahatsız edici anonsların yapıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir"

İstanbul genelinde sesli yardım faaliyetlerine izin verilmeyeceğini ifade eden açıklamada, "2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 5. maddesi 'Bu Kanuna göre makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.' hükmü ile 'kutu koymak' yardım toplama şekli olarak belirtilmiş, 'stant' ifadesine yer verilmemiştir. İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak

Metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde,

Toplu taşıma durak ve istasyonlarında,

Sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda,

Yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde,

Güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir.

Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılacak" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul'da SMA Stantları Yasadışı
