İstanbul\'da Sokak Hayvanları için Yeni Rehabilitasyon Merkezi Projesi

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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen; Kayışdağı Ormanı'nda projelendirmesi devam eden Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. 80 bin metrekarelik alana kurulması beklenen tesiste; veteriner binası, ameliyathane, kedi ve köpek bakım-barınma evleri ile mama depolarının yanı sıra hayvanlar için çok sayıda oyun alanları da yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Ataşehir Belediyesi ile Maltepe Belediyesi'nin de iş birliğiyle Kayışdağı Ormanı'nda 80 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projeyle, sokak hayvanları için modern ve kapsamlı yeni bir merkez kazandırılacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen; yeni merkezin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Alandaki incelemeler esnasında; Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin yapım sürecinin nasıl ilerleyeceği, yapılaşmanın nasıl olacağı ve iş birliğinin nasıl devam edeceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Modern ameliyathaneler ve mama depoları da yer alacak

Sokak hayvanlarına modern ve sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla ortak hareket eden üç belediyenin gerçekleştireceği proje içerisinde; veteriner binası, ameliyathane, kedi ve köpek barınma evleri, mama depoları ve hayvan oyun alanları gibi çok sayıda tesis ve bölüm bulunacak.

Proje onaylandıktan sonra yapımına başlanacak

Kayışdağı Ormanı'nda 80 bin metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'yle ilgili mimari proje çizimleri yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuruda bulunulacak, bakanlıktan alınacak onayın ardından da projenin yapımına geçilecek. - İSTANBUL