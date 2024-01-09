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İstanbul'da Sultangazi'de Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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İstanbul'da Sultangazi'de Kar Yağışı Etkili Oldu

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Sultangazi'de kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin uyarıları sonrasında hava sıcaklığı hızla düşerken, Sultangazi'de önce karla karışık yağmur yağdı ve ardından kar yağışı başladı. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı ve bazıları şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Bir vatandaş ise yağışın barajlara su doldurması için umutlu olduğunu belirtti.

İstanbul\'da Sultangazi\'de Kar Yağışı Etkili Oldu
09.01.2024 - 11:34,  Güncelleme: 11:35
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İstanbul'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Sultangazi'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hızla düşmeye başladı. Soğuk hava ile birlikte İstanbul'un bazı bölgelerinde ise kar yağışı etkili oldu. Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı. Ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Bazılarının yağıştan şemsiyelerle korunduğu görüldü. Bir vatandaş, "İnşallah yağış devam eder de barajlarımız su dolar. Herkese hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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