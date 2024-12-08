İstanbul'da Suriyeliler, Esad Rejiminin Son Bulmasını Kutladı - Son Dakika
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İstanbul'da Suriyeliler, Esad Rejiminin Son Bulmasını Kutladı

İstanbul\'da Suriyeliler, Esad Rejiminin Son Bulmasını Kutladı

Suriye'de Esad rejiminin son bulması, İstanbul'daki Suriyeliler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Saraçhane Parkı'nda toplanan kalabalık, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı. Suriye Lemme Derneği Başkanı Hind Akil, bu tarihi gelişmenin kendileri için sürpriz olduğunu ifade ederek, 'Suriye'yi biz yeniden inşa edeceğiz' dedi.

08.12.2024 21:08
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Suriye'de Esad rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Saraçhane Parkı'na akın eden Suriyeliler, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun bayrakları ile tekbirler getirerek kutlama yaptı. Suriye Lemme Derneği Başkani Hind Akil, "Bugün bizim için tarihi ve çok güzel bir gün. Bu gelişme bizim için büyük bir sürpriz oldu. İnşallah bugünden sonra çok güzel şeyler olacak, sadece bizim için değil, tüm Orta Doğu için" dedi.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlanmaya devam ediyor. Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Suriyeliler, ellerindeki Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu. Türk-Arap Derneği, Suriye Lemme Derneği üyeleri ve Suriye Dernekler Birliği kuruluşları adına açıklama yapan Suriye Lemme Derneği Başkani Hind Akil, "Bugün bizim için tarihi ve çok güzel bir gün. 60 yıldır bu işkence ve zulmü çekiyoruz. Bu rejim karşısında yaşanan olaylarda en büyük katil Esad'dır. Bu gelişme bizim için büyük bir sürpriz oldu. O kadar mutluyuz ki bunu ifade etmekte zorlanıyoruz. Esad, 13 yıldır bizim geleceğimizi yok etti. Bu süre içinde ümitsiz bir şekilde yaşıyorduk. Böyle bir haber alınca mutluluğumuzu tarif edemiyoruz. Milletçe kime baksak insanlar ağlayarak birbirine sarılıyor, herkes çok mutlu. İnşallah bugünden sonra çok güzel şeyler olacak, sadece bizim için değil, tüm Orta Doğu için. Çünkü büyük bir şeytan ortadan kalktı. Biz Allah'a çok şükrediyoruz böyle bir haber aldığımız için. Tabii hepimiz düşünüyoruz: Esad Suriye'yi mahvetti, ama Suriye'yi biz yeniden inşa edeceğiz. Gençler, yaşlılar hep birlikte oraya giderek, ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Biz Suriyeliler olarak Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. 13 yıldır birlikte yaşıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Bize tek destek olan ve sahip çıkan oydu. O yüzden kendisine yürekten teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Suriyeliler, Esad Rejiminin Son Bulmasını Kutladı - Son Dakika

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