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İstanbul'da Ticari Taksilere Yüzde 28,09 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Ticari Taksilere Yüzde 28,09 Oranında Zam Yapıldı

İstanbul'da faaliyet gösteren taksicilere UKOME toplantısı sonrası verilen yüzde 28,09 oranında zam alan ticari taksilere taksimetre tarifeleri güncellemeye başladı. Pazartesi günü yapılan toplantıda taksilere yapılan zam oranı açıklandı. Taksimetre güncelleme işlemleri ise Bağcılar'da bulunan merkezlerde gerçekleştiriliyor. Zam sonrası sarı taksilerde açılış ücreti 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira olarak güncellendi. Turkuaz taksilerde ise açılış ücreti 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde ise açılış ücreti 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira olarak belirlendi.

İstanbul\'da Ticari Taksilere Yüzde 28,09 Oranında Zam Yapıldı
10.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 14:23
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İstanbul'da faaliyet gösteren taksicilere UKOME toplantısı sonrası verilen yüzde 28,09 oranında zam alan ticari taksilere taksimetre tarifeleri güncellemeye başladı.

Pazartesi günü UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 18, taksi, minibüs, okul servislerine yüzde 28.09 oranında zam yapıldı. Ticari taksiler için taksimetre tarifelerine yapılan zam oranını güncellemek isteyenler Bağcılarda bulunan merkezlere geldi. Ortalama 5 ila 10 dakika arasında taksimetreler güncelleme işlemleri sürüyor. Bir taksimetre güncelleme fiyatı ise 2 bin 800 ila 3 bin 200 arasında değişiklik gösteriyor. Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira olarak güncellendi. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira olarak zamlar yansıdı.

"12 Ocak tarihinden sonra zamlı tarife"

Taksimetre güncelleme merkezinde çalışan Evren Keskin, "Taksilere yapılan zam ayarları dün akşam başladı. Taksimetre güncelleme ücretimiz 2950 Türk Lirası'dır. 13 ocak tarihine kadar zam güncelleme işlemleri devam edecek. Yeni zamlı tarifede sarı taksiler için açılış ücreti 24 TL, diğerleri için ise 30 kusur liradır. 3 çeşit fiyat tarifesi ayarı yapıyoruz sarı, sarı siyah ve siyah olan ticari taksilere. Bir taksicinin ortalama 5 dakika içerisinde işlemleri bitiyor. 12 Ocak tarihinden sonra zamlı tarife otomatik olarak başlamış olacaktır. Eski ücretlendirmede insi bindi fiyatı 90 TL, zamlı tarifede ise bu 120 TL'ye çıkıyor" dedi.

"Ben bu zammı istemiyorum"

Taksicilik yapan Hüseyin durmuş, "Şu anda işlerim çok bozuk, daha da bozulacak. Bu sıkıntıları çekmeye alışkınız. Başkalarını bilmiyorum ama ben bu zammı istemiyorum. Bu zam yazın uygulansaydı daha iyi olurdu. İşlerimiz zaten zor ilerliyor yazın yapılmasını isterdim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Ticari Taksilere Yüzde 28,09 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika
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