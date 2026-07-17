İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İstanbul'da metrobüs, otobüs, vapur ve minibüs gibi toplu taşımaya yüzde 10 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu gerçekleşti. Belediyenin Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşen meclis toplantısı, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, İstanbul'da "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesini içeren toplu taşımada yapılacak zam teklifleri sunuldu. Oturumda, otobüs, metrobüs, minibüs, metro, ile vapur gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra, taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını içeren 'Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi' için toplanıldı. Toplantıda, elektronik tam biletin 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci biletinin 20,50 liradan 22,55 liraya, 'Mavi Kart' aylık abonman ücretinin 3 bin 298 liradan, 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 593 liradan 653 liraya çıkarılması talep edildi. Metrobüs için ise sunulan teklifte, 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 62,35 liradan 68,59 liraya çıkarılması istendi. Marmaray için talep edilen ücret ise, 1-3 istasyon arası yolculuk için 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücretinin ise 74,70 liradan 82,17 liraya yükseltilmesi teklif edildi. Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 59,28 liradan 65,21 liraya, Bostancı-Adalar sefer ücretinin 156,26 liradan 171,89 liraya çıkarılması istendi.

Taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya yükseltilmesi teklifi

Teklifte, taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 544,45 liradan 598,90 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 210 liradan 230 liraya yükseltilmesi talep edildi. Minibüsler için yapılan teklifte, 'indi-bindi' ücretinin 4 kilometreye kadar olan mesafesi için 39 liradan 43 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 41 liradan 45 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 42 liradan 46 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 43 liradan 47 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 47 liradan 52 liraya, öğrenci ücretinin ise 25 liradan 28 liraya yükseltilmesi istendi. Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya, personel servis ücretlerinin ise 2 bin 284,54 liradan 2 bin 512,99 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken yeni tarifenin 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

Ulaşıma yüzde 10 zam teklifi kabul edildi

İstanbul'da ki toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını içeren teklif, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. - İSTANBUL