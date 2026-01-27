İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika
Yerel

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul\'da trafik yoğunluğu yüzde 83\'e ulaştı
27.01.2026 19:14  Güncelleme: 19:19
İstanbul'da akşam mesai çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi. D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, işten dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandılar.

İstanbul'da mesai çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Hava Durumu, İstanbul, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

