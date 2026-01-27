İstanbul'da mesai çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika
