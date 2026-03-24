İstanbul\'da 7\'inci taksi ihalesinde 146 plaka satıldı

İstanbul'da hayata geçirilen "Uygulama Bazlı Taksi" modelinde 7'nci ihale tamamlandı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede 146 katılımcı plaka sahibi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Uygulama Bazlı Taksi Sistemi kapsamında, Fatih Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 7'nci ihaleye yoğun başvuru yapıldı. İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında gerçekleştirilen ihalede 250 taksi plakası satışa çıkarıldı. İhaleye 172 katılımcı evrak teslim ederken, 14 kişinin başvuru yapıp gelmediği, 7 kişinin belgelerinin eksik olduğu, 5 kişinin ise teklif mektubunda hata yaptığı için ihaleye katılamadığı öğrenildi.

Kapalı zarf usulüyle yapılan ihalede satışa çıkarılan 250 plakadan 146'sı alıcı buldu. İhalede ilk plaka olan 34 TUA 140, 6 milyon 300 bin TL + KDV ile en yüksek bedelden satılırken, son satılan 34 TUA 598 plakası 5 milyon 675 bin TL + KDV bedelle alıcı buldu. İhalede plakalar farklı bedellerle sahiplerini bulurken, bugün gerçekleştirilen satışlarla birlikte Uygulama Bazlı Taksi kapsamında ihale edilen toplam plaka sayısının 589'a ulaştığı belirtildi. Satışı yapılan plakaların kullanım hakkının ise 29 yıl ile sınırlı olduğu öğrenildi.

"Katılımın her ihalede artmasından memnunuz"

İhale sonrası açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Bugün uygulama bazlı taksi projemizde yedinci ihalemizi tamamladık. Daha önce 6 ihalede toplam 443 taksi satışı gerçekleştirmiştik. Bugünkü ihalede de 146 adet taksi satışı yaparak toplamda 589 taksiye ulaştık. Süreç, basın mensupları ve katılımcılar önünde elektronik ekranlarda şeffaf bir şekilde yürütüldü. Katılımın her ihalede artmasından memnunuz. Plaka alanların da memnun olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Demir ayrıca, "Bugünkü ihaleye yaklaşık 172 kişi katılım için zarf aldı. Ancak belge kontrolü ve katılım durumlarına göre sayı düştü. Toplam 146 kişi taksi plakası almaya hak kazandı. Yakın zamanda bu araçların İstanbul trafiğinde vatandaşlara hizmet vermeye başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL