İstanbul'da Vapur Seferleri İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul'da Vapur Seferleri İptal

İstanbul'da lodos ve sağanak yağış nedeniyle bazı İDO ve Şehir Hatları seferleri iptal edildi.

23.11.2024 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan lodos ve sağanak yağış nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan lodos ve sağanak yağış nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodos ve sağanak yağış hava muhalefetinden dolayı İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması, Büyükada- Sedef Adası Hattı, Ortaköy-Beşiktaş- Eminönü Hattı, Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğraması, Bostancı-Adalar-Ring Hattı" ifadelerine yer verildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada ise "Yalova-Yenikapı 09.45, Yenikapı-Yalova 09.45, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy 10.30, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 11.35" vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, istanbul, 3-sayfa, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Vapur Seferleri İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
12:19 Bir günde 27 milyar dolar kaybetti Bir günde 27 milyar dolar kaybetti!
12:09 Dev bankadan faiz indirimi için yeni tahmin Dev bankadan faiz indirimi için yeni tahmin
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
12:00 Türk dizilerinde korkunç tablo:14 dizi incelemeye alındı Türk dizilerinde korkunç tablo:14 dizi incelemeye alındı
11:50 Pınar Altuğ: Tipim köylü kadını oynamaya müsaade etmez Pınar Altuğ: Tipim köylü kadını oynamaya müsaade etmez
11:39 Zorunlu elektrik tesisatında değişiklik yolda Zorunlu elektrik tesisatında değişiklik yolda
11:36 Serhat Akın’ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu Serhat Akın'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu
11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
11:23 Netanyahu’nun yardımcısı yargılanıyor: Suçlama, ’ulusal güvenliği tehlikeye atmak’ Netanyahu'nun yardımcısı yargılanıyor: Suçlama, 'ulusal güvenliği tehlikeye atmak'
11:21 Havacılık tarihinde bir ilki başaran Bayraktar TB3 SİHA dünya basınında Havacılık tarihinde bir ilki başaran Bayraktar TB3 SİHA dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 10:02:20. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Vapur Seferleri İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.