İstanbul'da Vapur Seferleri İptal

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İstanbul'da etkili olan lodos ve sağanak yağış nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan lodos ve sağanak yağış nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodos ve sağanak yağış hava muhalefetinden dolayı İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması, Büyükada- Sedef Adası Hattı, Ortaköy-Beşiktaş- Eminönü Hattı, Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğraması, Bostancı-Adalar-Ring Hattı" ifadelerine yer verildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada ise "Yalova-Yenikapı 09.45, Yenikapı-Yalova 09.45, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy 10.30, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 11.35" vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. - İSTANBUL